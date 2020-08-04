Томский киноклуб приступил к съемкам экранизации рассказа Кинга по контракту с писателем

ТОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Киноклуб "Сибирские киномастерские" из Томска приступил во вторник к съемкам короткометражного фильма по рассказу известного американского писателя Стивена Кинга "Женщина в палате" (Woman in the Room), права на экранизацию которого писатель продал 16-летней воспитаннице клуба за $1. К съемочному процессу планировалось приступить еще четыре месяца назад, но он откладывался из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС продюсер ленты, руководитель киноклуба Роман Дваладзе.

"Со вторника начинаются съемки - будем снимать сцены с массовкой. Спустя четыре месяца можем официально приступить к съемкам. Роспотребнадзор разрешил съемки до 30 человек. Мы планируем уложиться в наборе исходного материала в три дня, к началу сентября монтаж будет готов", - сказал Дваладзе.

Он уточнил, что для съемок декорировали один из неработающих отелей Томска, превратив его номера в больничные палаты и коридоры. Некоторые кадры будут снимать в музее "Профессорская квартира" и на одной из центральных аллей города. Сам сценарий картины будет адаптирован под российские реалии - от обстановки в медучреждениях и домах, до менталитета и имен героев. Несмотря на четырехмесячную задержку из-за пандемии, отправить на фестиваль Dollar Babies картину планируется в срок - к октябрю. Действие сюжета будет происходить в недалеком будущем.

В феврале 2020 года Кинг продал воспитаннице киноклуба 16-летней Диане Костыриной из Томска права на экранизацию рассказа "Женщина в палате" за $1. Передача прав на экранизацию прошла в рамках проекта Кинга Dollar Babies, цель которого - дать студентам и ученикам киношкол шанс снять фильм по одному из его рассказов. Изначально снять 40-минутное короткометражное кино планировалось к 30 июня 2020 года.

Рассказ "Женщина в палате" повествует о переживаниях мужчины, который должен незаконно совершить эвтаназию и дать своей матери, умирающей в больничной палате от рака желудка, смертельную дозу болеутоляющих таблеток.

Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему первую известность. В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.