Джазовый фестиваль на берегу Тихого океана впервые пройдет на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Первый на Камчатке джазовый фестиваль пройдет 5 сентября на побережье Тихого океана. В мероприятии примут участие 13 приглашенных артистов и более 30 музыкантов края, сообщили во вторник ТАСС в региональном министерстве культуры.

"Мы ожидаем артистов из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, да и на Камчатке есть сильные профессиональные музыканты, и самое главное - есть огромный интерес у жителей приобщаться и к джазовому искусству, и новым культурным событиям. Планируется, что на берегу Тихого океана несколько часов нон-стоп будет звучать джаз в самых разных жанрах и направлениях. В дополнение к концертной программе для гостей будут доступны площадки с интеллектуальными и легкими спортивными играми, а также локации для отдыха и наслаждения музыкой и природой", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на фестивале будет учтен и национальный колорит: планируется исполнение джазовых аранжировок по мотивам музыкального фольклора коренных малочисленных народов Севера, которые будут исполнены совместно с артистами национальных коллективов. Вход на фестиваль будет свободным.

В краевом агентстве по туризму и внешним связям ТАСС сообщили, что подобные мероприятия привлекательны и для туристов, которые прилетают на Камчатку не только за природными красотами. "Все привыкли считать, что Камчатка - это только экстремальный туризм, но культурные мероприятия в необычных локациях также привлекательны для наших гостей. Поэтому джазовый фестиваль в красивейшем месте планеты - на Халактырском пляже - наверняка посетят и туристы", - сказали в агентстве.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Это редкое явление, причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове.