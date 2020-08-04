Киностудия им. Горького начала съемки фильма об истории отечественного кинопроизводства

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Документальный фильм "Киногоризонты", который расскажет зрителям об истории отечественного кинопроизводства и покажет раритетные экземпляры советской кинотехники, планируется представить осенью 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

"Киностудия имени М. Горького приступила к съемкам документального фильма "Киногоризонты", который расскажет о забытых фактах из славной истории отечественного кинопроизводства, покажет раритетные экземпляры уникальной советской кинотехники, исследует современные эффектные киноформаты и их воздействие на зрителя", - рассказали на студии.

Автором картины стала Александра Говорченко, которая пообещала зрителям полное погружение в предложенную тему. "Недавно я уже сняла фильм об истории развития телевидения и эволюции телевизионной техники. Для меня это было просто, ведь я сама тележурналист. Теперь будет фильм об истории и эволюции кинотехники. Причем это будет своего рода киноаттракцион с довольно большим количеством необычных ходов. В том числе начинаться он будет с ипподрома. Почему так? Узнаете, когда посмотрите фильм", - сказала она.

Первый съемочный день прошел на территории Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) - филиала киностудии, где расположена выставка киноаппаратуры "Пространство Кинап". Это самое полное собрание отечественной киносъемочной, кинопроизводственной и проекционной техники. Владелец коллекции Александр Зенин станет главным экспертом в картине. Он обеспечивает техническое сопровождение важнейших кинопремьер и фестивалей, в том числе Московского международного кинофестиваля. В 2016 году команда "Омерзительной восьмерки" и режиссер Квентин Тарантино доверили Зенину московский показ пленочной версии картины.

На данный момент у Киностудии имени Горького в производстве находится 17 научно-популярных и документальных фильмов.