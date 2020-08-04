Более 5 тыс. человек подали заявки на участие в чемпионате ArtMasters

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек из разных субъектов РФ стали участниками чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Сбор заявок продолжится на сайте до 11 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе чемпионата.

"В России продолжается прием заявок на национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. К соревнованию по 16 творческим компетенциям уже присоединилось более 5 тыс. участников из всех регионов России - от Калининграда и до Владивостока", - сказали в пресс-службе.

Сбор заявок является первым этапом, в ходе второго этапа, который пройдет с 17 по 28 августа, претенденты пройдут онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями, по результатам которого комиссия выберет лучших по каждой из компетенций. На заключительном этапе - с 12 по 15 октября - финалисты продемонстрируют навыки в творческой и технической частях.

Участниками чемпионата могут стать как профессионалы, так и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет. Им предлагается выбрать среди 16 компетенций, с в числе которых художник по гриму, геймдизайнер, оператор механики сцены, звукорежиссер, композитор-аранжировщик, художник по костюму, сценограф и другие творческие специальности.

"Музыкальная индустрия сегодня испытывает острую потребность в ярких и талантливых молодых людях, которые смогут задавать новые тренды в музыке, находить нестандартные решения и делать качественные шоу, - цитируют в пресс-службе члена наблюдательного совета чемпионата, композитора и продюсера Игоря Крутого. - На ArtMasters у нас будет возможность обменяться с ребятами опытом, свежими идеями, а самое главное - вместе поработать над интересными творческими проектами".

Направления "Геймдизайнер", "Дизайнер смешанной реальности", "Сценарист компьютерных игр" и "Веб-дизайнер" будут курировать эксперты MY.GAMES, игрового бренда Mail.ru Group. По итогам чемпионата компания пригласит победителей на стажировку. По словам директора по стратегическому развитию MY.GAMES Ильи Карпинского, цель партнерства двух компаний - обеспечить приток новых кадров в индустрию игр и IT. "Индустрия игр - одна из самых закрытых. Как правило, на вакансию, где требуется пятилетний опыт, приходят те, кого мы и так знаем в лицо. Нам очень нужны новые люди, которые способны изменить "правила игры" и стать глотком свежего воздуха в этой сфере", - приводят его слова в пресс-службе.

О призах

Победители проекта, занявшие первые три места, получат денежные сертификаты на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, которые можно направить на образовательные цели либо на приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов по направлению деятельности. Лауреаты также смогут пройти стажировку в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры.

Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы.