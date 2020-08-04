Музыкальный фестиваль Top Fili music - 2020 откроется в московском парке "Фили" 5 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music - 2020 начнется в московском парке "Фили" 5 августа и продлится до 30 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.

"5 августа в парке "Фили" стартует традиционный ежегодный фестиваль музыки. В этом году площадкой проведения фестиваля станет выставочный центр Fili Hall рядом с главным входом в парк", - сказали в пресс-службе.

Перед посетителями парка выступят музыканты "Теуникова & КоМПОзит", Дмитрий Малолетов, Юрий Наумов и "Порт Июля", Павел Фахртдинов и Хельга Патаки, а также другие исполнители.

"Все концерты будут начинаться в 19:00 мск. В целях предупреждения и профилактики инфекционных заболеваний фестиваль будет проходить с 50% наполняемостью трибун", - добавили в пресс-службе.

Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music проводится в парке с 2016 года. Это серия концертов выдающихся российских исполнителей музыки различных направлений и поколений.