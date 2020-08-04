Алиханов попросил жителей составить топ-5 объектов наследия для реконструкции

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил жителей региона составить список из топ-5 объектов культурного наследия для первоочередной их реконструкции по разрабатываемой властями региональной программе. С такой просьбой он обратился к ним во вторник на своей странице в Instagram.

"Безусловно, при подготовке этой программы [реконструкции объектов культурного наследия] необходимо учитывать мнение наших жителей о том, на какие объекты стоит обратить внимание в первую очередь. Прошу в комментариях каждого оставить список из топ-5 достопримечательностей, которые, на ваш взгляд, стоит включить в программу в первую очередь", - написал губернатор.

По оценке Алиханова, "объекты культурного наследия - серьезный бизнес-потенциал для туризма и возможность развития малого и среднего бизнеса, который возникает "на турпотоке".

Власти, по его словам, активно работают над созданием региональной программы реконструкции объектов культурного наследия: для проектов, имеющих бизнес-потенциал будет предусмотрена возможность получения дешевых кредитных денег, для прочих проектов, направленных на восстановление памятников архитектуры, будут созданы грантовые программы. При этом глава региона считает необходимым предоставить возможность участия в подобных проектах всем желающим - через программы краудфандинга и фандрайзинга.

По информации Алиханова, для собственников или тех, кто арендует объекты на долгосрочной основе, будет открываться беспроцентная кредитная линия на 15-20 лет. Средства доводятся под выполненные работы, 50% тела кредита списывается после проектирования и реализации работ по приспособлению, восстановлению или реконструкции объектов культурного наследия, а погашение остатка начинается за пять лет до окончания срока кредитования.

"Финансирование [программы] начнется с 2021 года. Готовьте проекты", - заключил губернатор.