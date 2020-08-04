Эллен Дедженерес не покинет свое шоу, несмотря на обвинения в расизме

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская актриса и комедиантка Эллен Дедженерес продолжит вести свое ток-шоу, несмотря на жалобы сотрудников на проявления расизма на съемочной площадке. Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на продюсеров программы.

Планируется, что 18-й сезон "Шоу Эллен Дедженерес" стартует 9 сентября. Как отметила телекомпания, информация СМИ о якобы готовящейся замене Дедженерес на другого телеведущего в свете скандала не соответствует действительности.

Журнал Variety 28 июля сообщил, что медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку в отношении "Шоу Эллен Дедженерес" на предмет дискриминационного отношения к участвующему в его подготовке персоналу. По сведениям издания, несколько бывших участников съемочной группы пожаловались на незаконные увольнения и на допускавшиеся в их адрес расистские высказывания.

Телевизионное "Шоу Эллен Дедженерес" выходит с 2003 года. За время его существования программа 61 раз выигрывала премию Emmy в различных номинациях, в том числе как "выдающееся ток-шоу".

После публикации журнала исполнительные продюсеры программы Эд Глэвин, Энди Лэсснер и Мэри Коннелли поспешили взять на себя ответственность за все происходящее на площадке и пообещали проделать "работу над ошибками". Такая быстрая реакция на критику объясняется прежде всего тем, что после смерти при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда в мае расовая проблема в США вновь резко обострилась, и обвинение в расизме может поставить крест на карьере даже самого авторитетного общественного деятеля, политика, госчиновника или журналиста в стране.