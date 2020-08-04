Фестиваль "Опера - всем" в Петербурге представит спектакли на фоне архитектурных ансамблей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем", который в этом году из-за пандемии перенесли с июля на август, представит публике четыре постановки на фоне знаковых городских достопримечательностей. Спектаклем открытия 8 августа станет опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов", которую артисты и оркестр под управлением маэстро Фабио Мастранджело исполнят на Соборной площади Петропавловской крепости, рассказали во вторник организаторы на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы перенесли фестиваль с июля на август, но он все-таки состоится. Конечно, к сожалению, в ограниченном режиме, поскольку мы не можем массово приглашать людей на мероприятия. Нам Роспотребнадзор согласовал определенную цифру - до 2 тыс. человек, и у нас есть требования к рассадке. Мы в этом году работаем по пригласительным билетам. Мы балансировали между тем, проводить фестиваль или не проводить вообще. Но мы все-таки решили, что должна побеждать жизнь, и фестиваль нужно провести, хотя и в таком ограниченном варианте" - рассказала на пресс-конференции директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак.

Она отметила, что в этом году основными зрителями фестиваля непосредственно на площадках станут врачи петербургских больниц. Главным форматом проведения фестиваля будут онлайн-трансляции на различных платформах и ресурсах.

Так, открытие фестиваля 8 августа, которое состоится при поддержке Министерства культуры РФ, покажут на телеканале "Санкт-Петербург" и портале "культура.рф". Музыкальная драма Мусоргского на фоне Петропавловского собора прозвучит в исполнении оркестра театра "Мюзик-Холл" "Северная Симфония", а также хора театра. Главные партии исполнят солисты Мариинского театра Виталий Янковский и Николай Гассиев, солистка театра "Мюзик-холл" Елизавета Михайлова и другие.

Развод моста под звуки оперы

В ночь на 8 августа створы Дворцового моста, расположенного в самом центре Петербурга, разведут под одну из оперных композиций - произведение выберут по итогам голосования в соцсети "ВКонтакте", которое будет продолжаться до 6 августа. "Уже больше 500 тыс. человек приняли участие в голосовании. Фабио [Мастранджело] подобрал 10 композиций. Пока побеждает "Хабанера" (из оперы "Кармен" Жоржа Бизе - прим. ТАСС), но конкурс еще не закончен, так что под какую мелодию будет открыт мост в день начала фестиваля, пока еще интрига", - сказала Стрижак.

12 августа на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом прозвучит "Русалка" Александра Даргомыжского. Онлайн-трансляция оперного спектакля состоится на портале "культура.рф" и сайте театра "Мюзик-Холл".

"Мы включили в программу этого фестиваля оперу Беллини "Капулетти и Монтекки" - она является очень редкой оперой", - сказал на пресс-конференции художественный руководитель театра "Мюзик-Холл" и музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело. Постановка будет представлена 16 августа на площади Растрелли перед Смольным собором, которая впервые станет местом проведения фестиваля. По словам маэстро, среди гостей ожидается посол Италии в России Паскуале Терраччано. Прямая трансляция спектакля будет доступна на общероссийском канале "Всё ТВ" цифрового видеосервиса Wink.

Завершится фестиваль 22 августа показом оперы Моцарта "Волшебная флейта" на Парадном плацу Екатерининского дворца музея-заповедника "Царское Село". Прямую трансляцию оперного спектакля проведет телеканал "Санкт-Петербург".

"Опера - всем" в этом году состоится в 9-й раз. Организатором фестиваля выступают Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" и Некоммерческое партнерство содействия реализации культурных проектов "Искусство XXI век". Событие проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.