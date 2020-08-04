В Самаре возобновил работу после реконструкции музей истории Куйбышевской железной дороги

ТАСС, 4 августа. Реконструкция музея истории Куйбышевской железной дороги завершилась в Самаре, во вторник он открылся для посетителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Реконструкция музея истории Куйбышевской железной дороги завершена. Со вторника, 4 августа, экспозиция в обновленном формате вновь стала доступной для посетителей - как жителей, так и гостей региональной столицы", - отмечается в сообщении.

Реконструкция проводилась с весны 2019 года. После завершения работ все экспонаты дополнены QR-кодами, в которых содержится краткая текстовая информация. Музей также теперь использует возможности дополненной реальности, интерактивных систем и панелей.

По словам ведущего инженера центра научно-технической информации библиотек Куйбышевской железной дороги Александра Лысака, к 75-летию Победы музеем было собрано много экспонатов. "Есть даже простреленная книга, которая спасла жизнь железнодорожнику во время войны. Пуля финского снайпера застряла в книге. Он остался жив, и когда пришел ее сдавать на родное предприятие, ее не взяли, и она осталась на память в музее", - приводятся слова Лысака в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после осмотра экспозиции поручил министру культуры региона Борису Илларионову внести музей истории Куйбышевской железной дороги на геоинформационную карту достопримечательностей Самары, чтобы привлечь к нему внимание большего числа туристов. "Мы обращаемся к истории Куйбышевской железной дороги, а значит, и к истории Самарской области. Во многом лидерские позиции региона в Поволжье в свое время были предопределены прохождением здесь железной дороги. И эти лидерские позиции наш регион сохраняет до сих пор", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства.

Музей был основан в 1973 году благодаря бывшему главному инженеру Алексею Пестрово, который на протяжении многих лет собирал, изучал и хранил документы, фотографии и реликвии. Представленные материалы знакомят посетителей музея с процессом строительства и развития железной дороги, локомотивным и вагонным хозяйствами, а также с участием тружеников магистрали в Великой Отечественной войне. В залах музея экспонируются аппараты сигнализации, централизации и связи различных систем, форменная одежда железнодорожников разного времени, путевые инструменты, а также проездные документы, используемые с 1876 года, удостоверения, макеты подвижного состава. Основной фонд составляет более 3 тыс. единиц хранения, более 2 тыс. единиц - вспомогательный. Место размещения экспонатов неоднократно менялось, после ввода в эксплуатацию нового вокзального комплекса в Самаре было принято решение об их размещении на этой территории.

О Куйбышевской железной дороге

Куйбышевская железная дорога объединяет территорию 10 регионов - Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Челябинской областей и трех республик - Мордовии, Башкортостана и Татарстана. Магистраль соединяет центр и запад страны с Уралом и Сибирью, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. Основные виды грузов, которые перевозит железная дорога, - нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, химикаты и сода. На Куйбышевской железной дороге функционируют 6 музеев и 23 комнаты боевой и трудовой славы.