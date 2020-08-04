"Ленфильм" предупредил о мошенниках в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" в Санкт-Петербурге предупредила о мошенниках в социальных сетях, приглашающих принять участие в ее съемках. Соответствующее объявление опубликовано во вторник в Instagram-аккаунте кинокомпании.

"Ленфильм" в данный момент не проводит кастингов. Instagram-аккаунт, приглашающий всех желающих сниматься в проекте "Ленфильма", не имеет никакого отношения к киностудии. Сразу хотим предупредить: все объявления подобного рода являются мошенничеством. В связи с тем, что подобные объявления продолжают появляться в социальных сетях, просим всех соблюдать осторожность", - предостерегли на киностудии.

На "Ленфильме" отметили, что за приглашение на кастинг или на съемки в массовке деньги с участников не берут. "Если у вас возникло хотя бы малейшее подозрение - проверяйте информацию", - призвали в кинокомпании.

В понедельник студия объявила о том, что закрывает свою актерскую базу до восстановления кинопроизводства и готово бесплатно передать накопленные портфолио - а их более 3 тыс. - кастинг-директорам города.

"Сейчас в каждой съемочной группе всегда есть самостоятельный кастинг-директор, со своей базой актеров. Это направление настолько развито, что есть те, кто обманом берет деньги с доверчивых жителей города, мечтающих о роли в кино. Раньше киностудия старалась выслеживать мошенников и всегда заявляла, что тот или иной проект на студии существует. Больше "Ленфильм" не сможет предотвращать такие случаи", - говорится на его сайте.

На киностудии порекомендовали искать достоверную информацию о съемках в специализированных изданиях, о государственных проектах - на сайтах Минкультуры РФ и Фонда кино.