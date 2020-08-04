Мариинский театр впервые за более чем 50 лет целиком представит оперу "Орлеанская дева"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Полная версия оперы Петра Чайковского "Орлеанская дева" впервые за более чем полвека прозвучит на сцене Мариинского театра. Ее концертное исполнение 7 августа станет одним из событий XVIII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей", посвященных отмечаемому в этом году 180-летию со дня рождения композитора, сообщили в пресс-службе театра во вторник.

"7 августа впервые после многолетнего перерыва в Мариинском театре целиком прозвучит самая монументальная и амбициозная оперная работа Чайковского "Орлеанская дева". В Мариинском идет большинство опер и все балеты композитора, часто звучит его симфоническая и камерная музыка, но сочинение о трагедии Иоанны д"Арк появлялось в репертуаре всего дважды - в 1881 году, когда здесь состоялась его мировая премьера, и затем в 1945 году. От того возвращение "Орлеанской девы" на Мариинскую сцену в год 180-летия Чайковского стало большим событием для театра", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, "Орлеанская дева" исполнялась в театре примерно до конца 60-х годов XX века, впоследствии она звучала только отдельными номерами и ариями. После мировой премьеры на сцене Мариинского, состоявшейся еще при жизни Чайковского, опера не задержалась в репертуаре театра.

Отмечается, что эта опера стала новым названием сразу для нескольких поколений артистов и для маэстро Валерия Гергиева, который впервые обратился к этой партитуре. Считающуюся очень сложной партию Иоанны в пятницу исполнит Екатерина Семенчук. Также в главных партиях: Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Евгений Никитин (Тибо), Владислав Сулимский, Роман Бурденко и другие.

"Мы старались очень активно, особенно после шока первых 3-4 недель, готовиться к самым серьезным будущим задачам, понимая, что эпидемия когда-нибудь обязательно отступит. Поэтому многие певцы подготовили по 4, по 5 новых для себя ролей - значительных и по-настоящему масштабных работ. Это и немецкий, и французский, и итальянский репертуар, и конечно, оперы русских композиторов. При всех огромных потерях мы подспудно смогли обогатить будущий репертуар театра", - привели в пресс-службе слова Гергиева.

Еще одним новым названием в афише театра в ближайшие дни станут "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера. Восьмого августа солисты оперной труппы, хор и оркестр Мариинского театра исполнят под управлением Гергиева фрагменты из этой оперы. "Возвращение оперы, целиком представленной на этой сцене более 100 лет назад, а затем звучавшей лишь отдельными небольшими номерами - также результат работы артистов во время месяцев самоизоляции", - отметили в пресс-службе.

О возобновлении работы театра

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты с соблюдением санитарных норм состоялись на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается по настоящее время. С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.