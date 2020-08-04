Ректор ГИТИСа считает, что уход Гармаша из "Современника" не связан с "вопросом власти"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уход народного артиста РФ Сергея Гармаша из театра "Современник" не вызван проблемой разделения управленческих полномочий в театре. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" выразил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский.

Ранее, по информации источника ТАСС в театре "Современник", Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра с заявлением о своем уходе.

Он зачитал письмо, в котором негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве, в частности, о "Диалогах "Современника" и о проекте "Война и мир" к 75-летию Победы. Также Гармаш указывал на притеснение работников театра, "прекрасных профессионалов, отдавших театру десятилетия жизни".

"Я с огромным уважением отношусь и к Ольге Дроздовой, и к Марине Нееловой, и к Лие Ахеджаковой, и ко многим другим актерам театра "Современник", и с огромным уважением отношусь к Сергею Гармашу. Когда он выходит с таким заявлением, я ему верю. Я верю, что это не вопрос о власти", - сказал Заславский.

По его словам, при жизни предыдущего худрука театра Галины Волчек Гармаш занимал пост ее заместителя и обладал широкими полномочиями в театре. "Гармаш был при ней заместителем художественного руководителя. И многие вопросы: прослушивание артистов, выбор режиссеров - она ему всецело доверяла", - добавил ректор ГИТИС.