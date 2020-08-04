Минкультуры с 5 августа начнет прием заявок на проведение показов зарубежного кино в РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ с 5 августа начинает прием заявок от организаций кинематографии на получение субсидий, связанных с проведением показов зарубежных фильмов на территории России, сообщается во вторник на официальном сайте министерства.

"Департамент кинематографии объявляет с 5 августа 2020 года прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов (затрат), связанных с проведением показов зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, продвижением национальных фильмов путем участия в кинонеделях в 2020 году", - говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что на проведение показов вьетнамских, словацких фильмов, а также фильмов мастеров итальянского неореализма и постнеореализма будет выделено по 1,5 млн рублей, а на проведение показов польских фильмов - 1,7 млн рублей. Кроме того, по 1,5 млн рублей будет выделено на продвижение национальных фильмов путем участия в кинонеделях в Чехии и Исландии.

В министерстве отметили, что "при формировании заявки на получение субсидии с целью продвижения национальных фильмов путем участия в кинонеделях, <...> фильмы, участвующие в кинонеделях за счет средств субсидии, должны соответствовать определению "национальный", которое зафиксировано в федеральном законе "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" от 22 августа 1996 года.

"Перечень организаций кинематографии - получателей субсидий утверждается приказом Минкультуры России, после чего департамент кинематографии осуществляет подготовку и заключение соглашений о предоставлении организации кинематографии субсидии с получателями государственной поддержки в срок не более 65 дней с даты утверждения соответствующего приказа", - подчеркивается в сообщении. Заявки принимаются до 28 августа текущего года.

В министерстве добавили, что у получателей субсидий должна не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций. Получатели также не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны являться иностранными юридическими лицами или российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, в совокупности превышает 50%.