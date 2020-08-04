Более 200 музыкантов допустили к Всероссийскому конкурсу артистов симфонического оркестра

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Заявки более чем 200 музыкантов одобрены для участия в III Всероссийском конкурсе артистов симфонического оркестра, который пройдет с 18 по 23 августа на базе концертного комплекса "Филармония-2" в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Московской филармонии, организатора смотра.

"В этом году на конкурс поступила 241 заявка, к участию в заочном отборочном туре допущен 221 музыкант. География конкурсантов охватывает 46 регионов России, 84 города и населенных пункта", - сообщили в филармонии, отметив, что представлены все крупнейшие высшие музыкальные заведения России, а также Университет Моцартеум в Зальцбурге.

Состязание пройдет по 14 оркестровым специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты и арфа.

Победителей в каждой категории ждут денежные призы: I премия - 200 тыс. руб., II премия - 150 тыс. руб., III премия - 100 тыс. руб. По специальностям "туба" и "арфа" присуждается только первая награда. "По решению жюри конкурса его участникам может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре - Симфонической академии", - подчеркнули организаторы.

Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра проводит Московская филармония в рамках национального проекта "Культура". В нем принимают участие музыканты в возрасте от 22 до 28 лет. По итогам первого конкурса в 2018 году был сформирован Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО). РНМСО готовит резерв для оркестров страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов.