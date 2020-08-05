В Москве пройдет выставка современной печатной графики Южной Кореи

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Выставка "Многоголосие: современная печатная графика Южной Кореи", приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, открывается в Государственном музее Востока в среду, сообщает пресс-служба музея.

"На выставке будут представлены произведения 32 мастеров разных поколений, демонстрируя широкий спектр художественных направлений и творческих поисков в этом виде искусства, который динамично развивается в Республике Корея, начиная с конца 1950-х годов", - говорится в сообщении.

Состав выставки сформирован нынешним президентом основанной в 1968 году Ассоциации корейской современной печатной графики профессором Лим Ёнгилем совместно с вице-президентами этого творческого объединения, мастерами эстампа Ли Джонханом и Чон Хонджо. В экспозиции в основном представлены уже известные художники. При этом большинство работ демонстрируются в России впервые.

Гости музея увидят произведения, созданные в различных техниках печатной графики. "Здесь и традиционная для Кореи ксилография, и линогравюра, литография, офорт, меццо-тинто, акватинта, шелкография и коллаграфия. Ряд авторов отдают предпочтение новейшим цифровым технологиям. В какой бы технике не были выполнены работы, все они отличаются блеском и артистизмом исполнения, отмечены печатью высокой интеллектуальной культуры и чуткого, утонченного эмоционального мышления", - добавляют в пресс-службе. На выставке представлены и образцы южнокорейской графики 1980-90-х годов, и работы последних двух десятилетий.

Государственный музей Востока создан 30 октября 1918 года. Сейчас он является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором представлено искусство стран Востока. Собрание музея насчитывает около 150 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.