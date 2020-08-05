Театр Олега Табакова откроет сезон в сентябре двумя премьерами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова 6 августа начинает продажу билетов сразу на две премьеры, которыми в сентябре откроет новый сезон. Это будет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова и спектакль-детектив "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"С 6 августа начнется продажа билетов на две премьеры, которые друг за другом состоятся на двух сценах и откроют новый, 35-й сезон Театра Олега Табакова. Первой премьерой станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова, которого покажут 7 и 8 сентября на Сцене на Чистых прудах, вслед за этим - 10 и 11 сентября - уже на Сцене на Сухаревской будет представлен спектакль-детектив "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи", - сказала Андрейкина.

По ее словам, пока (до новых рекомендаций Роспотребнадзора) продажа билетов будет производиться из расчета 50% заполняемости залов. "Цена билетов останется такой же, какой была до пандемии, то есть повышена не будет. Показы в театре будут проходить с соблюдением всех санитарных норм", - заверила пресс-атташе.

Спектакль по пьесе Вампилова

Первым спектаклем, который в новом сезоне увидят зрители "Табакерки", станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.

Два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Так у отставного музыканта Сарафанова появляется старший сын, а у его детей - старший брат.

"Вампилов - драматург, который всегда современен", - считает режиссер спектакля Алена Лаптева. По ее мнению, "из тем, затронутых им в пьесе "Старший сын", а их много, можно выбрать любую, и она будет актуальна". "Мне была интересна история того, как чужой, посторонний человек становится родным. Как можно принять такой поворот событий не в теории, а на практике, как происходит это срастание. "Все люди братья" - не только название неоконченной оратории Сарафанова, это принцип его жизни", - поделилась режиссер.

Сценографическое оформление спектакля выполнил Сергей Тырин, художником по костюмам стала Евгения Панфилова. В ролях заняты Артур Касимов, Павел Шевандо, Сергей Беляев, Павел Чернышов, Максим Сачков/Севастьян Смышников, Наталья Попова, Арина Автушенко и другие актеры.

Спектакль-детектив по Агате Кристи

Следующей премьерой открытия сезона "Табакерки" объявлен спектакль "И никого не стало". Так называется пьеса Агаты Кристи, написанная ею по мотивам собственного романа, известного в России как "Десять негритят". Старинная считалочка о десяти маленьких негритятах, позднее переименованных автором из соображений политкорректности в индейцев, легла в основу сюжета этого детективного романа.

Десять человек под разными предлогами приглашены незнакомцем в особняк на острове. Отрезанные морем от всего мира, герои остаются один на один с неизвестным мстителем, обвиняющим каждого из них в безнаказанном убийстве и грозящим возмездием. Героям предстоит повторить судьбу беззащитных маленьких героев жестокой считалочки, по воле рока закончивших свою жизнь самым трагическим образом.

Режиссером спектакля выступил худрук ТОТ Владимир Машков. "И никого не стало" - спектакль-детектив. Это редко встречающийся в театре жанр, жанр сложный, требующий от артиста большого мастерства. Крайние проявления эмоций, которые герои испытывают перед лицом своей и чужой смерти, дают богатейшие возможности для перевоплощения", - сказал он.

Рассказывая о пьесе, Машков остановился на главных, с его точки зрения, моментах. "Человек, безнаказанно причинивший зло, не просто с этим свыкается, он строит в своем воображении новую версию случившегося, в которой предстает почти героем, совершившим справедливый поступок. Он верит в это сам и пытается заставить верить других. Герои пьесы буквально загнаны в угол", - пояснил Машков. По его выражению, "происходит переход от законов человеческой общности к законам стаи, где каждый пытается спастись, оправдавшись или пытаясь уничтожить кажущийся источник угрозы возмездия". "В героях "темные качели" - от вины к невиновности - раскачивает сильнейший страх. Самые разные его виды мы и собираемся исследовать в нашем спектакле. Это интересное, местами жутковатое путешествие. Вы тоже приглашены в него", - как бы обращаясь к зрителям, заключил режиссер.

Декорации к спектаклю создал Александр Рукавишников. "Это первая работа известного скульптора в театре. В сценографии спектакля важное место занимают авторские скульптуры тотемных индейских животных", - сообщила пресс-атташе.

Она также проинформировала, что костюмы от Валентина Юдашкина, знаменитого кутюрье, с которым ТОТ продолжает сотрудничество, начатое в спектакле "Моя прекрасная леди", соответствуют сдержанной английской моде 1944 года, когда и происходят события, описанные Агатой Кристи. Исполнителями ролей выступают Борис Плотников, Аня Чиповская, Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Сергей Беляев, Игорь Петров, Яна Сексте, Владислав Миллер, Владислав Наумов.