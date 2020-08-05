От оперы до променадов: как театры встречают зрителей офлайн

После длительного локдауна сидеть в четырех стенах никому не хочется, и, кажется, театры уловили это настроение. Множество мероприятий в столице проходят именно под открытым небом: трансляции спектаклей, променады под музыку или медитации в парках. Рассказываем, что необычного можно посмотреть в Москве в августе. Theatrum: Ре-Формация С 14 по 16 августа в московских музеях можно будет посмотреть семь перфомансов проекта "Theatrum: Ре-Формация", который проводят Институт театра (образовательный проект "Золотой маски") вместе с Благотворительным фондом Владимира Потанина. В нем участвуют авторы из Австрии, Германии, Италии и других стран. Например, в парке Царицыно пройдет постановка на основе партитуры "Свидетель". В этом произведении нет нот, хотя исполняют его музыканты. Все, что нужно от зрителей, — это попробовать погрузиться в ту акустическую среду, в которой они окажутся. Звуки, которым положено звучать в парке (будь то шелест листвы, цветов или пение птиц), в пространстве оранжереи перемешиваются с совершенно неестественными там шумами города.

В Центре Вознесенского можно будет окунуться в мифологию и мир народных примет. Актеры, которые в перформансе "И она найдет утешение" выполняют роль гидов, проведут зрителей по лабиринту. Иногда вам придется самим выбирать, как поступить в тот или иной момент: вмешаться в действие или остаться за кадром, наблюдая за происходящим, двигаться дальше или повернуть назад. Так каждый придет к финалу со своими мыслями. С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля. На все события необходима регистрация, которая откроется 7 августа. Пой, танцуй! Театральный проект "Импресарио" (который и на карантине не сидел без дела, запустив два спектакля для вашей квартиры и вашей ванной) наконец возвращается на улицы Москвы с новым спектаклем "Пой, танцуй". Как и во многих других постановках компании, тут не будет актеров, а зрителям нужно будет встретиться в секретной точке парка, надеть наушники, где будет звучать музыка и бодрый голос ведущего, и отправиться на часовую прогулку. Даже если вы уже исследовали Парк Горького (а дело будет проходить именно там) вдоль и поперек, не спешите с выводами.

Описание Парк Горького © Михаил Терещенко/ТАСС

"Импресарио" умеет показать самые обыкновенные и вроде бы хорошо знакомые нам места с неожиданных ракурсов. Так уже было с их спектаклем Remote Moscow, в котором Москва даже для тех, кто там родился и вырос, открылась совершенно по-новому. Согласитесь, одно дело заниматься привычными делами в привычном месте (бежать по людным улицам, спеша на работу или учебу, прогуливаться по парку с друзьями, спокойно есть мороженное под пение птиц), а совсем другое — следовать командой из 50 человек в наушниках и внезапно начать танцевать, или махать окружающим, или смеяться. Будто вы какое-то особенное тайное общество. Премьера спектакля "Пой, танцуй" пройдет 6 августа. Opera Air В саду "Эрмитаж" показывают одни из лучших оперных постановок мира. Там с 2 августа проходит фестиваль Opera Air. В летнем кинотеатре можно посмотреть, например, оперу итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата". Это спектакль одного из самых парадоксальных и неоднозначных современных режиссеров мира Саймона Стоуна в Парижской опере. Сам Верди в свое время сделал смелый шаг, сделав главной героиней столь масштабного произведения в столь элитарном жанре куртизанку Виолетту Валери. Самое хрупкое и нежное чувство (любовь) гибнет под натиском жестокости гедонистического и лицемерного общества, унося в этом трагическом вихре и жизни невинных людей.

Стоун тоже действует радикально. Вслед за Верди он помещает своих героев в современную атмосферу, самих героев облачая в наряды, которые уместнее бы смотрелись в кабаре. Задний план — огромный экран, на который проецируются самые разные картинки, например огромные сюрреалистичные бутоны цветов. Возможно, именно он, особенно если вы не знаете языка или не прочитаете либретто перед походом, станет вашим главном гидом по истории Виолетты и ее несчастной, но искренней любви. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта Theatre HD. РАМТ Молодежный театр в этом году открывает свой 100-й сезон, так что у труппы ответственное время. После карантина они не теряют зря время и практически без раскачки врываются в жизнь: в планах — премьеры спектаклей Юрия Бутусова, Алексея Бородина, Егора Перегудова, к юбилею театра подготовят аудиоспектакль, мультимедийную выставку и множество других активностей. Сейчас же, в августе, можно посмотреть спектакль "Зобеида" по сказке Карло Гоцци (режиссер — Олег Долин), который проходит в театральном дворе.

Описание Сцена из спектакля "Зобеида" © Сергей Петров/Пресс-служба театра РАМТ