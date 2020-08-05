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Борис Хлебников возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"

Жюри в категории "Короткий метр" возглавит режиссер Клим Шипенко

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова вошли в состав жюри основного конкурса 31 Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" под председательством режиссера Бориса Хлебникова. Об этом сообщил в среду президент фестиваля Александр Роднянский в среду на пресс-конференции ТАСС.

"Как вы помните, мы приглашаем в жюри представителей разных кинематографических профессий <…> Председателем жюри, человеком, который будет вручать главный приз и решение которого останется в истории, станет неоднократный победитель "Кинотавра", один из ведущих российских режиссеров Борис Хлебников", - объявил Роднянский.

Жюри в категории "Короткий метр" возглавит режиссер Клим Шипенко. С ним работы будут оценивать кинокритик Алексей Артамонов, актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате с 11 по 18 сентября с соблюдением всех санитарных норм. В этом году формат фестиваля будет изменен: гостей станет меньше, развлекательную программу сократят.

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