"Кинотавр" откроется мультфильмом "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского покажут на открытии российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Смотр закроется показом картины "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в среду президент фестиваля Александр Роднянский.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате с 11 по 18 сентября с соблюдением всех санитарных норм. В этом году формат фестиваля будет изменен: гостей станет меньше, развлекательную программу сократят.

"Фильм открытия - всегда очень важно, фильм открытия и закрытия - знаковые событийные картины. Мы горды тем, что "Кинотавр" откроет фильм выдающегося российского режиссера, классика, Андрея Юрьевича Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", - сказал Роднянский.

На закрытии кинофестиваля покажут новую картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", которая вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля.

Первые 15 лет "Кинотавром" руководил продюсер Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.