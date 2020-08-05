На ярмарке современного искусства Cosmoscow появится отдельная секция для галерей Москвы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новая секция Created in Moscow появится на 8-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Отдельный стенд позволит бесплатно представить работы своих художников более чем 20 столичным галереям, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"На 8-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow впервые появится секция Created in Moscow. При поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития и Агентства креативных индустрий стенд объединит более 20 столичных галерей, которые смогут бесплатно представить своих художников", - говорится в сообщении.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что Cosmoscow станет первым мероприятием для представителей арт-индустрии, которое департамент поддержит совместно с Агентством креативных индустрий.

"У арт-индустрии столицы есть высокий потенциал в креативной экономике столицы. Создание секции Created in Moscow позволит оказать поддержку городским художникам и галереям", - подчеркнул он.

Куратором секции станет заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев. Присоединиться к ней смогут галереи, зарегистрированные в Москве. Всего в ярмарке современного искусства Cosmoscow представят своих художников более 50 российских галерей.