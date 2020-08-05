Шесть женщин-режиссеров участвуют в основной программе фестиваля "Кинотавр"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Почти половину основной программы "Кинотавра" сняли женщины-режиссеры, всего жюри предстоит оценить 13 картин, в том числе фильмы "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Трое" Анны Меликян, "Город уснул" Марии Игнатенко. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила программный директор Ситора Алиева.

"Сохраняется тенденция пяти последних лет - устойчивая феминизация. В конкурсной программе шесть участниц-женщин. При этом женщины-продюсеры участвовали в создании девяти картин, женщины-сценаристы - в семи, дважды выступили операторами женщины <…> Можно сказать, что женщины не просто поверили в себя, но часто переигрывают мужчин в упорстве, способности найти финансирование, уложиться в небольшие бюджеты. Это мировая тенденция, теперь она существует в России", - сказала Алиева. Она добавила, что вторая тенденция состоит в том, что многие фильмы основаны на реальных событиях.

Полный список фильмов, вошедших в программу фестиваля, представлен в материале ТАСС.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате с 11 по 18 сентября с соблюдением всех санитарных норм. В этом году формат фестиваля будет изменен: гостей станет меньше, развлекательную программу сократят. Алиева рассказала, что в основной конкурс смотра включили 13 картин.

Во внеконкурсной программе состоится специальный показ фильма-спектакля UFO Ивана и Геннадия Вырыпаевых о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией. Роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Ясмина Омерович, Иван Макаревич и другие. В программе "Кино на площади" покажут картины "Неидеальный мужчина" Марюса Вайсберга, "Аванпост" Егора Баранова, "Вторжение" Федора Бондарчука и другие.

Деловая программа

"Кинотавр" в этом году пройдет в деловом формате с соблюдением всех мер безопасности, организаторы приняли решение отменить светские мероприятия из-за пандемии, добавил президент фестиваля Александр Роднянский.

"У нас отменяются привычные для "Кинотавра" церемонии, вечеринки, столь любимые нашими участниками и гостями. Этого не будет - будет деловой форум. Мы "Кинотавр" называем не фестивалем, а деловым форумом. Это показы кинофильмов и это несколько деловых форматов, то есть обсуждений кинофильмов, и несколько отдельных событий, о которых я скажу, проведение которых не связано с риском для приезжающих и участвующих в "Кинотавре", - сказал Роднянский.

По его словам, обычно смотр посещает более 4 тыс. гостей, некоторые из них приезжают на пару дней. В этом году их ожидается около 800. Президент смотра подчеркнул, что "Кинотавр" полностью пройдет в очном формате, параллельной онлайн-программы не предполагается. На площадке музея "Гараж" осенью состоятся показы фильмов.

Деловая программа смотра в этом году включает брифинг по итогам конкурса короткого метра, питчинг сериальных проектов при участии крупнейших российских платформ с последующим обсуждением.