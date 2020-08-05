Программа 31-го фестиваля "Кинотавр"

Объявлена программа 31-го российского фестиваля "Кинотавр". Смотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября.
Откроет фестиваль полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, фильмом закрытия станет "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.
Основной конкурс
- "Вмешательство", режиссер Ксения Зуева,
- "Глубже!", режиссер Михаил Сегал,
- "Город уснул", режиссер Мария Игнатенко,
- "Доктор Лиза", режиссер Оксана Карас,
- "Китобой", режиссер Филипп Юрьев,
- "Конференция", режиссер Иван. И. Твердовский,
- "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссер Ангелина Никонова,
- "Маша", режиссер Анстасия Пальчикова,
- "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов,
- "Скажи ей", режиссер Александр Молочников,
- "Трое", режиссер Анна Меликян,
- "Хандра", режиссер Алексей Камынин,
- "Человек из Подольска", режиссер Семен Серзин.
Короткий метр
- "#этоневажно", режиссер Резо Гигинеишвили,
- "Kljaksy", режиссер Дмитрий Новиков,
- "One mango, please", режиссер Надежда Михалкова,
- "Бубен верхнего мира", режиссер Сергей Годин,
- "Был ли кофе", режиссер Яна Сариади,
- "Варя", режиссер Ника Горбушина,
- "Высотка", режиссер Серафим Ореханов,
- "Выходной", режиссер Дмитрий Руженцев,
- "Говорят", режиссер Ника Яковлева,
- "Доктор, позовите врача!", режиссер Владислав Грайн,
- "Жених. Невеста. Селедка", режиссер Дмитрий Ендальцев,
- "Заявление", режиссер Юлия Белая,
- "Конец войны», режиссер Сергей Рамз,
- "Лови момент", режиссер Алексей Сизов,
- "Ортино урочище", режиссер Антон Ермолин,
- "Открой, это мама", режиссер Нина Волова,
- "Педофил", режиссер Вера Пирогова,
- "Первая кровь", режиссер Андрей Грязев,
- "Плохая дочь", режиссер Светлана Сигалаева,
- "Показалось", режиссер Байбулат Батуллин,
- "Последняя смена", режиссер Кристина Луннинская,
- "Праздник", режиссер Наталия Кончаловская,
- "Прыжок", режиссер Карина Чувикова,
- "Рождение трагедии из звуков и музыки", режиссер Раиля Каримова,
- "Роман", режиссер Юрий Хмельницкий,
- "Рыба", режиссер Виталий Уйманов,
- "Сера", режиссер Лана Влади,
- "Сплендоре", режиссер Денис Виленкин,
- "Суп", режиссер Инга Сухорукова,
- "Чистая", режиссер Елена Кондратьева,
- "Я люблю Еву", режиссер Кристина Манжула.
Внеконкурсная программа
- UFO, режиссеры Иван Вырыпаев и Геннадий Вырыпаев.
Программа "Кино на площади"
- "Неидеальный мужчина", режиссер Марюс Вайсберг,
- "Аванпост", режиссер Егор Баранов,
- "Вторжение", режиссер Федор Бондарчук,
- "Герой", режиссер Карен Оганесян,
- "Лед 2", режиссер Жора Крыжовников,
- "Марафон желаний", режиссер Даша Чаруша,
- "Один вдох", режиссер Елена Хазанова,
- "Отель "Белград", режиссер Константин Статский,
- "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", режиссер Илья Куликов,
- "Союз спасения", режиссер Андрей Кравчук,
- "Спасти Ленинград", режиссер Алексей Козлов,
- "Холоп", режиссер Клим Шипенко.