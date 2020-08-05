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Программа 31-го фестиваля "Кинотавр"

Программный директор фестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева и президент фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Смотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Объявлена программа 31-го российского фестиваля "Кинотавр". Смотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. 

Откроет фестиваль полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, фильмом закрытия станет "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.  

Основной конкурс

  • "Вмешательство", режиссер Ксения Зуева,
  • "Глубже!", режиссер Михаил Сегал,
  • "Город уснул", режиссер Мария Игнатенко,
  • "Доктор Лиза", режиссер Оксана Карас,
  • "Китобой", режиссер Филипп Юрьев,
  • "Конференция", режиссер Иван. И. Твердовский,
  • "Кто-нибудь видел мою девчонку?", режиссер Ангелина Никонова,
  • "Маша", режиссер Анстасия Пальчикова,
  • "Пугало", режиссер Дмитрий Давыдов,
  • "Скажи ей", режиссер Александр Молочников,
  • "Трое", режиссер Анна Меликян,
  • "Хандра", режиссер Алексей Камынин,
  • "Человек из Подольска", режиссер Семен Серзин. 

Короткий метр

  • "#этоневажно", режиссер Резо Гигинеишвили,
  • "Kljaksy", режиссер Дмитрий Новиков,
  • "One mango, please", режиссер Надежда Михалкова,
  • "Бубен верхнего мира", режиссер Сергей Годин,
  • "Был ли кофе", режиссер Яна Сариади,
  • "Варя", режиссер Ника Горбушина,
  • "Высотка", режиссер Серафим Ореханов,
  • "Выходной", режиссер Дмитрий Руженцев,
  • "Говорят", режиссер Ника Яковлева,
  • "Доктор, позовите врача!", режиссер Владислав Грайн,
  • "Жених. Невеста. Селедка", режиссер Дмитрий Ендальцев,
  • "Заявление", режиссер Юлия Белая,
  • "Конец войны», режиссер Сергей Рамз,
  • "Лови момент", режиссер Алексей Сизов,
  • "Ортино урочище", режиссер Антон Ермолин,
  • "Открой, это мама", режиссер Нина Волова,
  • "Педофил", режиссер Вера Пирогова,
  • "Первая кровь", режиссер Андрей Грязев,
  • "Плохая дочь", режиссер Светлана Сигалаева,
  • "Показалось", режиссер Байбулат Батуллин,
  • "Последняя смена", режиссер Кристина Луннинская,
  • "Праздник", режиссер Наталия Кончаловская,
  • "Прыжок", режиссер Карина Чувикова,
  • "Рождение трагедии из звуков и музыки", режиссер Раиля Каримова,
  • "Роман", режиссер Юрий Хмельницкий,
  • "Рыба", режиссер Виталий Уйманов,
  • "Сера", режиссер Лана Влади,
  • "Сплендоре", режиссер Денис Виленкин,
  • "Суп", режиссер Инга Сухорукова,
  • "Чистая", режиссер Елена Кондратьева,
  • "Я люблю Еву", режиссер Кристина Манжула.

Внеконкурсная программа

  • UFO, режиссеры Иван Вырыпаев и Геннадий Вырыпаев. 

Программа "Кино на площади"

  • "Неидеальный мужчина", режиссер Марюс Вайсберг,
  • "Аванпост", режиссер Егор Баранов,
  • "Вторжение", режиссер Федор Бондарчук,
  • "Герой", режиссер Карен Оганесян,
  • "Лед 2", режиссер Жора Крыжовников,
  • "Марафон желаний", режиссер Даша Чаруша,
  • "Один вдох", режиссер Елена Хазанова, 
  • "Отель "Белград", режиссер Константин Статский,
  • "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", режиссер Илья Куликов,
  • "Союз спасения", режиссер Андрей Кравчук,
  • "Спасти Ленинград", режиссер Алексей Козлов,
  • "Холоп", режиссер Клим Шипенко. 
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