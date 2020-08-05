Выставка китайского художника Чжана Хуаня в Эрмитаже откроется 9 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж откроет 9 сентября выставку современного китайского художника Чжана Хуаня, сообщила в среду пресс-служба музея. Выставка изначально планировалась на весну, но сроки ее проведения пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса.

"С 9 сентября 2020 года в Государственном Эрмитаже будет представлена выставка "Чжан Хуань. В пепле истории". Это первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня. Первоначально открытие было запланировано на 15 мая 2020 года, но в связи с пандемией было перенесено на более поздний срок. Экспозиция, представленная в Николаевском зале Зимнего дворца, насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы художником специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чжан Хуань живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке, сочетая в своем творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры. В своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.

Он создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одно из таких произведений - сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР, он займет почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца. Еще одна необычная техника, которую применяет художник - смешение фотографии и резьбы по дереву. Деревянные рельефы выполнены, в том числе, по мотивам живописных произведений из эрмитажного собрания.

Отдельной частью экспозиции будут две работы из серии "Любовь", созданные в условиях изоляции. Так художник надеется сохранить память о жертвах пандемии.