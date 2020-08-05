Во Владимире открылась выставка работ молодых художников на тему пандемии

ВЛАДИМИР, 5 августа. /ТАСС/. Выставка работ участников форума молодежных творческих мастерских "Арт-мастерская XXI", объединенных темой пандемии коронавируса, открылась во вторник в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире. Проект, поддержанный Минкультуры РФ, является посланием потомкам о событиях 2020 года, сообщил журналистам заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Иван Колесников.

"Я выяснил, что он, этот карантин, и пандемии повторяются такого глобального масштаба каждые сто лет. <…> Мы, предполагая, что через сто лет наши потомки опять столкнутся с этим событием, решили сделать им послание", - сказал он.

На выставке представлено более 120 произведений изобразительного искусства лучших молодых российских художников в различных жанрах: живопись, графика, скульптура, арт-фото, цифровое искусство.

Среди центральных работ выставки - инсталляция в виде 16 бутылок, содержащих письма и послания в будущее. Скульптор из Москвы Гурген Петросян представил девять мини-скульптур, изображающих трансформацию своего внутреннего состояния в течение девяти недель карантина. Художник из Солнечногорска Артем Корнилов за время пандемии пересмотрел свое отношение к мировым шедеврам и дополнил знаменитые сюжеты живописи Босха изображениями коронавируса в виде шара с шипами.

Как отмечают организаторы выставки, Всероссийский форум молодежных творческих мастерских "Арт-мастерская XXI" предоставляет уникальную возможность наиболее талантливым и креативным художникам из разных регионов России попробовать реализовать свои идеи в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства в едином с ними контексте. Экспозиция сформирована по итогам конкурсного отбора. Помимо Владимира, работы будут представлены еще в пяти городах страны.