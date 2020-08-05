Курский драмтеатр им. Пушкина планирует открыть сезон 10 сентября

ТАСС, 5 августа. Курский драматический театр им. Пушкина планирует открыть 229 театральный сезон 10 сентября, первый сбор труппы состоялся в среду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

"В Курском драматическом театре им. Пушкина состоялся первый сбор труппы после пандемии. Председатель областного комитета культуры Юлия Полетыкина сообщила, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки 229-й сезон Курского областного драматического театра имени Пушкина откроется 10 сентября", - говорится в сообщении.

Открыть сезон планируется премьерным показом спектакля по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Постановкой занимается московский режиссер Вячеслав Сорокин. Пьеса рассказывает о погибших в Великой Отечественной войне, а также о тружениках тыла. Зрители увидят драматическую новеллу в двух действиях.

Курский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина - один из старейших театров России. Он основан в 1792 году. В 1805 году на сцене курского театра состоялся дебют талантливого крепостного Михаила Щепкина.