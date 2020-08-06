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Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе

Описание
© ТАСС

Новая глава о советском режиссере Ларисе Шепитько вышла в спецпроекте ТАСС "Смена перспективы". За свою короткую карьеру она получила известность и уважение не только в СССР, но и на Западе, стала обладательницей "Золотого медведя" Берлинале и оставила свой яркий след в истории мирового кино. 

Также в спецпроекте можно почитать про новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, обладательницу Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля и автора культового фильма "Пианино". В ближайшие месяцы выйдут главы о важнейшей героине современного французского кино Селин Сьямме, о крестной матери французской новой волны Аньес Варде и об одном из самых многообещающих режиссеров и продюсеров Германии Марен Аде. 

Узнать подробнее о голосах женщин, создающих мировой кинематограф, можно в нашем спецпроекте "Смена перспективы".

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