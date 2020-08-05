Фестиваль "Голосящий КиВиН" пройдет в Светлогорске под Калининградом 28 и 29 августа

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль КВН "Голосящий КиВиН" пройдет в курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря в Калининградской области 28 и 29 августа. Об этом сообщается на официальном сайте международного союза КВН.

"Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН 2020" пройдет 28 августа (генеральная репетиция) и 29 августа (съемка) в Светлогорске в Театре эстрады "Янтарь-холл". <...> 28 августа (генеральная репетиция)", - говорится в сообщении.

Объявляется о начале продаже билетов на фестиваль. Состав участников уточняется.

Фестиваль проводится в Светлогорске с лета 2015 года после того, как было принято решение о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 годы. Идея смотра появилась в 1995 году - в декабре в Московском дворце молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН". По оценкам областного Министерства культуры и туризма, фестиваль стал одним из значимых событий в культурной жизни региона. Концерты собирают порядка 5 тыс. зрителей.