Свобода быть собой: несгибаемая Шарлиз Терон

При взгляде на Шарлиз Терон кажется, что актриса очень похожа на своих героинь, например на Энди из недавней "Бессмертной гвардии" или Мегин Келли из "Скандала", — она прекрасная, неприступная, уверенная в себе женщина, которая идет по жизни победительницей. Но, как и в случае с этими персонажами, за идеальном фасадом скрываются раны и синяки, и их нельзя залечить, прыгнув в ванну со льдом, как это делала спецагент Лорейн во "Взрывной блондинке", с ними приходится жить.

Биография актрисы напоминает фильм, в котором она сама могла бы сняться: она выросла на ферме в Южной Африке, собирала кукурузу, доила коров, страдала от безответной любви, а когда Шарлиз было 15 лет, ее мать Герда застрелила своего мужа, чтобы защитить себя и дочь. Тот в очередной раз вернулся домой пьяным и угрожал им ружьем. Герду оправдали, но легче от этого не стало: Южную Африку разрывали внутренние конфликты, и тогда женщины решили уехать и попытать счастья в Италии, где Шарлиз предложили работу в качестве модели. Так, даже не закончив среднюю школу, девушка объездила всю Европу, а в 17 лет перебралась в Нью-Йорк, чтобы учиться бальным танцам. Шарлиз танцевала с детства, но через год напряженных тренировок в Америке она получила травму колена, и о танцевальной карьере можно было забыть. Тогда ее мать, сопровождавшая дочь во всех ее путешествиях, сказала, что та должна или перестать жалеть себя и найти новое занятие, или возвращаться в Южную Африку, потому что грустить можно было и там, не тратя деньги на дорогую нью-йоркскую ренту.

Решение Терон нельзя назвать предсказуемым — она захотела попробовать себя в Голливуде и прилетела в Лос-Анджелес с $300 в кармане. Девушка не знала, как работает киноиндустрия, как нанять себе менеджера, и еле-еле говорила по-английски, но ей помог случай, который похож на завязку какой-нибудь романтической комедии из 90-х

Шарлиз пошла в банк, чтобы обналичить последний оставшийся от модельных подработок чек и оплатить жилье, но служащий не захотел этого делать. Девушка решила не сдаваться просто так и устроила скандал, чем привлекла внимание мужчины, стоявшего в очереди за ней. Он оказался агентом Джоном Кросби, который в итоге и представил молодую неопытную актрису Голливуду. Нельзя сказать, что ее карьера была ровной: долгое время студии хотели загнать Терон в амплуа сногсшибательной подружки главного героя, как, например, в фильме "Два дня в долине", или давали ей роли чувственных и чувствительных героинь на подпевке у какого-нибудь известного актера, как в "Жене астронавта", где она сыграла в паре с Джонни Деппом, или в "Адвокате дьявола" с Киану Ривзом, ставшим ее первым крупным успехом. Она снова встретится с Ривзом в безвкусном ремейке драмы 1968 года "Сладкий ноябрь", где сыграет загадочную и эмоционально недоступную незнакомку, в которую влюбляется главный герой. Но мелодрамы явно не давали выхода жесткой энергии актрисы, а амплуа красивой женщины совсем ей не импонировало: с детства она привыкла упорно работать, а не полагаться на свою внешность.

Описание Шарлиз Терон, Киану Ривз и Аль Пачино на премьере фильма "Адвокат дьявола" в Нью-Йорке, 1997 год © Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

У Терон появилась возможность наконец-то показать миру свое реальное лицо в картине "Монстр", которую режиссер Патти Дженкинс написала специально для нее. Она сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос, единственную в Америке после Лавинии Фишер. Женщина убила семерых мужчин и была осуждена на смертную казнь. Для роли Терон сделала немыслимое и непростительное для Голливуда — пожертвовала своей красотой: набрала 14 килограмм и сбрила брови. В потерянной, отчаявшейся, загнанной угол женщине с грузным неуклюжим телом совсем не видна молодая блондинка с ангельским лицом, как будто бы обреченная всю жизнь играть чью-нибудь жену. Актриса получила "Оскар" за эту роль и доказала всем, что у нее свои взгляды на то, кого ей стоит играть.

Описание Шарлиз Терон на 76-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, февраль 2004 года © AP Photo/Kevork Djansezian

В последнее десятилетие Терон и вовсе переквалифицировалась в героиню боевиков, но в каждую роль ей удается привнести какую-то внутреннюю силу. Ее смелость, увлеченность и бесстрашие заразительны, и с каждым новым проектом она как будто переизобретает себя

Не все бы догадались, что Терон может прекрасно смотреться в экшен-фильмах, если бы не роль Фуриозы в "Безумном Максе: Долине ярости" Джорджа Миллера. Но при этом она так же органична в небольших картинах Джейсона Райтмана, где актриса сыграла, казалось бы, совершенно противоположных друг другу героинь: запутавшуюся и эгоистичную Мавис, страдающую от кризиса среднего возраста, в "Бедной богатой девочке" и замученную семейной жизнью мать троих детей в "Талли", где от жестокой и холодной королевы из "Белоснежки и охотника" не остается и следа. Несмотря на свое кажущееся совершенство, Терон не боится быть уязвимой и смешной. "Долгое время я наблюдал, как она снимается в фильмах, где она убивает, или ее убивают. Но она может гораздо больше", — посчитал режиссер и сценарист Сет Роген и предложил ей сняться в своей комедии. "Та еще парочка" переворачивает законы ромкомов с ног на голову: Терон играет государственного секретаря, решающего баллотироваться в президенты, а Роген — нелепого и правдолюбивого журналиста, который неожиданно для себя становится ее спичрайтером. В общем, Шарлиз уже давно не нужно ничего доказывать, она может все. В 2007 году она основала организацию по борьбе с насилием в Африке и стала послом мира ООН. Актриса активно борется за права женщин и животных, взяла из приюта несколько собак и усыновила двоих детей. Активизм помог ей справиться с травмами прошлого: в последнее время она больше не избегает темы гибели своего отца и говорит об этом открыто, надеясь, что это облегчит жизнь тем, кто оказался в такой же ситуации: "С насилием в семье знакома не я одна, с этим сталкивались многие люди. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что я считаю, чем больше мы говорим об этих вещах, тем менее мы одиноки".

Описание Шарлиз Терон участвует в проекте Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Южной Африке, август 2013 года © Justin Barlow/Getty Images for The Global Fund