Иностранные оркестры не будут из-за пандемии участвовать в фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Зарубежные оркестры не смогут в этом году принять участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" из-за пандемии коронавируса, сообщил в четверг начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

"На сегодняшний день мы можем говорить, что иностранные коллективы в этом году, к сожалению, принимать участия в нашем фестивале не будут", - сказал Маякин на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что в фестивале примут участие российские военные оркестры практически из всех силовых ведомств страны.

Меры против коронавируса

Число зрителей фестиваля "Спасская башня" на Красной площади сократят вдвое, чтобы избежать распространения коронавируса, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

По его словам, во время проведения фестиваля будут предприняты противоэпидемиологические специальные меры. "Главная проблема для нас - это сохранение здоровья. Безукоснительное исполнение тех требований, которые предписаны и Минздравом, и Роспотребнадзором. Прежде всего на трибунах будет обеспечена разряженная расскадка зрителей", - сказал Смирнов.

По его словам, вместо 7,5 тыс. человек на трибунах будет не более 3 тыс. зрителей. Также предусмотрена бесконтактная термометрия, за два часа откроют вход для зрителей, всех обеспечат масками, перчатками, санитайзерами и дождевиками в случае дождя. Смирнов добавил, что также будет осуществляться контроль здоровья участников фестиваля и обслуживающего персонала.

"Фестиваль будет ни на миллиметр не хуже чем в предыдущие годы", - подчеркнул руководитель дирекции.

Он рассказал, что в программе фестиваля будет сохранен конный манеж и дневные выступления для москвичей, но из-за пандемии не будет детского городка и выступления детских духовых оркестров. Смирнов также сообщил, что благотворительные программы будут сохранены в полном объеме, в том числе бесплатные билеты и создание специальных пандусов для людей с ограниченными возможностями.

В этом году ТАСС выступает официальным информационным агентством XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".