На сайте фестиваля "Спасская башня" открыли раздел о музыке Великой Отечественной войны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Раздел о музыке и музыкантах времен Великой Отечественной войны открыт на сайте фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

Он напомнил, что тема фестиваля, который пройдет с 28 августа по 6 сентября на Красной площади в Москве, посвящена юбилею Победы. "И весь музыкальный ряд фестиваля будет выстроен в соотвествии с этой темой. Поэтому всех участников фестиваля мы просили в своих выступлениях отразить эту тему", - сказал Маякин. По словам генерала, в программе будут звучать как инструментальные произведения, так и произведения песенного жанра.

"В этом году на сайте фестиваля появился новый раздел - "Музыка в годы Великой Отечественной войны". Очень интересный раздел, там очень много интересных данных, интересной информации", - продолжил главный военный дирижер.

Он рассказал, что в разделе опубликована информация и о фронтовых гастролях военных оркестров, и о фронтовых оркестрах, которые непосредственно участвовали во время войны в действующих воинских частях, исполняли музыку для бойцов. "Интересные факты там также изложены про многие произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны", - отметил музыкант.

В этом году ТАСС выступает официальным информационным агентством XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".