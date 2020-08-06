Пушкинский и Исторический музеи расширяют составы экскурсионных групп

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина и Государственный исторический музей расширяют составы экскурсионных групп до 10 и 20 человек соответственно.

Ранее стало известно, что музеям Москвы разрешено увеличить число человек в экскурсионной группе с 5 до 20. Об этом говорится в приказе столичного департамента культуры, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Подведомственным музеям Министерства культуры РФ, расположенным в Москве, также разрешено расширить экскурсионные группы.

"В Москве разрешили музеям увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек, но с обязательным соблюдением социальной дистанции. Особенности нашего выставочного пространства позволяют соблюдать эти требования для групп до 10 человек. Мы перешли на новые условия и проводим экскурсии для групп до 10 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе Пушкинского музея.

В Историческом музее увеличивают число человек в экскурсионной группе до 20. "Исторический музей благодаря поддержке Министерства культуры РФ смог одним из первых открыться для посетителей 1 июля, и сейчас первым расширяет свои нормы приема экскурсионных групп до 20 человек, то есть возвращается к обычному приему экскурсионных групп, групп детских и образовательных программ", - сказала ТАСС заместитель директора по научно-просветительской работе музея Екатерина Клюкова.

Она добавила, что также увеличивается количество человек, которые могут посетить по сеансам экспозиции и наиболее популярные выставки музея, такие как "Фаберже и придворные ювелиры" и "Федор Рокотов. Собрание Исторического музея".

Ранее в пресс-службе Музея Победы на Поклонной горе рассказали ТАСС, что с 1 августа расширено количество посетителей экскурсий по экспозиции "Подвиг народа". Теперь участниками программы одновременно могут быть до 15 человек. В музее добавили, что не расширяют численность группы до 20 человек, чтобы сохранялся "эффект погружения" в эпоху.