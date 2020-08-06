Любимова назвала Крым мечтой любого российского кинематографиста

СУДАК /Республика Крым/, 6 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова считает, что Республика Крым всегда была и остается мечтой российского кинематографиста. Об этом она сообщила журналистам после сессии на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", выразив надежду, что на полуострове и дальше будут создаваться легендарные картины.

"Конечно, невероятные пространства Крыма - это всегда мечта, такая Мекка для наших отечественных кинематографистов <…> Конечно, это места намоленные", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько хорошо Крым как площадка подходит для кинематографа.

Любимова напомнила, что на Ялтинской киностудии проводились экскурсионные маршруты по местам съемок известных фильмов, отметив, что в будущем маршруты должны пополняться историями о съемках новых кинолент. "На Ялтинской киностудии всегда создавали экскурсионные маршруты, которые рассказывали [о] фильмах, которые мы знаем с детства <...> Я надеюсь, что эти экскурсии продолжатся и новыми картинами, которые мы будем <...> вспоминать с теми же чувствами, с которыми мы обращаемся к истории нашего кинематографа, которая творилась здесь", - заключила она.

Ялтинская киностудия находится в собственности министерства культуры Республики Крым. В декабре 2018 года она вошла путем объединения двух государственных бюджетных учреждений в состав ГБУ "Крымский киномедиацентр". Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов.