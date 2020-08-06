Музей Москвы откроет выставку "Белокаменные страницы прошлого" ко Дню археолога

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Выставка "Белокаменные страницы прошлого", где будет представлено более 50 белокаменных плит из археологических фондов Музея Москвы, откроется 10 августа во дворе Провиантских складов. Проект приурочен ко Дню археологи и продлится десять дней, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Выставка <...> приурочена ко Дню археолога, который отмечается ежегодно 15 августа. На ней будет показано более 50 белокаменных плит из археологических фондов музея. Большинство из них - надгробия жителей Москвы XV-XVIII веков: иноков, ремесленников, людей знатных родов и иноземцев", - говорится в сообщении. Кураторами выставки выступили Екатерина Святицкая и Максим Фурсов.

Посетители смогут понаблюдать за работой по сохранению музейных экспонатов: увидеть, как артефакты чистят, промывают, обрабатывают специальными растворами и упаковывают, как происходит их научная атрибуция.

Среди экспонатов - надгробие Дорофея Афанасьевича Траурнихта, воеводы, который, по мнению многих исследователей, впервые нанес на карту очертания Аляски. "Саркофаг Дорофея Афанасьевича Траурнихта выполнен в стиле петровского барокко. На надгробии изображены родовой герб Траурнихтов, увенчанный дворянским шлемом и короной, рельефные надписи на боковых сторонах и ангелы. Артефакт был обнаружен в начале 1970-х годов около Храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Барашах (район Чистых прудов)", - рассказывают в музее.

Также посетители увидят фрагмент крышки саркофага Марии Мутьянской, жены молдавского воеводы Радула, и надгробие уроженца немецкого города Магдебурга, найденное у церкви Николая Чудотворца на Болвановке (район Таганской площади). Археологическая коллекция Музея Москвы пополняется ежегодно благодаря раскопкам в городе. В фондах отдела "Археология" собрано около 1 тыс. белокаменных плит и их фрагментов.