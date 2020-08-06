Выставка, посвященная кинотеатрам советского времени, открылась в "Москино. Салют"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Выставка "Московские кинотеатры", посвященная зданиям типовых советских кинотеатров, построенных в 60-70-е годы ХХ века в столице, открылась в "Москино. Салют". На ней представлена серия рисунков художницы Таисии Коротковой, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Москино.

"Серия рисунков написана о типовых советских кинотеатрах, построенных в 60-70-е годы ХХ века в Москве. Эти кинотеатры по большей части исчезли в 2018-2019 годах, а вместе с ними ушла важная часть истории и архитектуры нашей столицы", - говорится в сообщении.

По словам художницы, в проекте строительства Москвы 1960-х кинотеатры были основными культурными центрами новых жилых микрорайонов. Несмотря на "типовой" проект, в оформлении каждого здания присутствовали замечательные особенности, связанные с его названием и местоположением. Таким образом, каждый кинотеатр обладал своим неповторимым характером. Посетить выставку можно бесплатно.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность". В синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.