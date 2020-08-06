Минкультуры и Роспотребнадзор уточнят критерий массовости сцен в театре

СУДАК /Республика Крым/, 6 августа. /ТАСС/. Минкультуры совместно с Роспотребнадзором уточнит рекомендации по возобновлению работы театров в 20-х числах августа, в том числе определит критерии массовости сцен для музыкальных театров. Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

"Все, что касается театров. Мы прекрасно знаем, что последние корректировки в этом плане будут внесены в 20-х числах августа, потому что за две недели нужно приготовить наши федеральные театры, по этой логике и принципу будут существовать и региональные театры. Это принцип рассадки, как будет выглядеть драматический театр, театр оперы и балета, который предполагает невероятное количество людей, участвующих в постановке, - это и симфонические оркестры, и большая труппа. Конечно, там правила немного другие", - сказала Любимова.

Она отметила, что вопросы относительно возобновления работы культурных учреждений постоянно прорабатываются совместно с профессиональным сообществом и с Роспотребнадзором. "Нам надо создать те меры, которые позволят существовать нашим учреждениям культуры", - пояснила она.

Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры, ранее в Минкультуры Любимова провела рабочее совещание с представителями крупнейших музыкальных театров по вопросу открытия сезона. Участники совещания отметили, что к работе вернутся, в частности, более 100 музыкальных театров по всей России, при этом в рекомендациях Роспотребнадзора на данный момент есть пункт, который касается исключения из репертуара спектаклей с хоровыми и массовыми сценами.

Деятели культуры отметили, что в связи с постепенным улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки этот пункт необходимо пересмотреть и определить критерий массовости. Для этого Минкультуры РФ и Роспотребнадзор уточнят рекомендации с учетом опыта московских театров.

В новость внесены изменения (19:17 мск) - уточняется информация в 4-м абзаце.