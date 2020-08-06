В Петербурге представили выставку работ современных художников из разных городов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Масштабную выставку работ современных российских художников из двух десятков городов страны представили в четверг в петербургском Манеже. Проект "Немосква не за горами", созданный при поддержке Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, покажет более 60 инсталляций, созданных специально для этой экспозиции.

"В этой выставке участвуют семь кураторов, представляющих большую территорию нашей страны. 80 художников из 21 города, но за плечами этих художников стоят другие художники, которые могли бы оказаться здесь и которые окажутся в дальнейшем, когда [проект] NEMOSKVA будет распространяться шире и шире. 63 проекта, сделанных здесь непосредственно, что говорит о том, что живое искусство живет самым разнообразным образом. Эта выставка не про информацию, не про то, что происходит, а про то, что мы чувствуем, поэтому я очень рада, что она состоялась", - сказала на пресс-показе директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Разговор о настоящем

"Немосква не за горами" - первая российская выставка проекта NEMOSKVA, созданного для развития и продвижения современного искусства в регионах России. Он начался с исследования культурной ситуации в разных российских городах, впоследствии состоялся международный симпозиум, перемещавшийся по Транссибирской магистрали; его продолжением стала отчетная выставка в Брюсселе. В Петербурге свои работы представили художники из Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Калининграда, Красноярска, Омска, Перми, Челябинска и других городов России.

"Получилось так, что нам сложно поразить здесь географией, что вся Россия здесь - от Калининграда до Владивостока. Это не так. У нас есть какой-то странный разброс географии, но мне кажется, что самое важное, что есть в этой выставке, - это попытка сделать шаг над своей территориальной идентичностью. Это история про то, как кураторы говорили с художниками в целом про наше ощущение сегодняшнего дня, про нашу современность, не привязанную к этой географии", - сказала журналистам комиссар проекта NEMOSKVA Алиса Прудникова.

Пространство выставки условно разделено на несколько зон, в которых представлен результат совместной работы кураторов и художников. Они размышляют о жизни людей возле Байкала, об исторической памяти, противоречиях в отношениях природы и человека, об ощущениях безвременья и упущенного момента. Эти размышления запечатлены в видеоинсталляциях, проектах из найденных объектов, живописи, скульптуре и даже скульптурном вязании, фотографиях, граффити.

"Мне кажется, если говорить о современном русском искусстве последнего десятилетия, а может быть, и предстоящих десятилетий, этот проект совершенно исторический. Я очень рад, что он случился именно в Петербурге, потому что тот маркер, который мы часто слышим, что Петербург - это культурная столица, часто воспринимается как номинальный. Проект, мне кажется, возвращает этому определению достаточную актуальность", - сказал на пресс-показе директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.

Выставка "Немосква не за горами", которая проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Потанина, откроется для публики 8 августа и будет работать по 15 октября. ТАСС является информационным партнером выставки.

Центральный выставочный зал "Манеж" - одно из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.