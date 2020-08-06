Оркестр Мариинки выступит в Твери на Московском пасхальном фестивале

ТАСС, 6 августа. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева 9 августа выступит в Твери в рамках XIX Московского пасхального фестиваля, сроки проведения которого переносились из-за пандемии. Концерт пройдет на площади Славы для работников социальной сферы, строителей и многодетных семей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"9 августа на площади Славы в Твери в рамках XIX Московского пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. Зрителями концерта станут специалисты сфер образования, здравоохранения, социальной защиты населения, представители спорта, строительной отрасли (9 августа - День строителя), многодетные семьи Тверской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в апреле 2019 года коллектив Симфонического оркестра Мариинки в рамках пасхального фестиваля вступал в Твери на площадке Академического театра драмы. "Фестиваль проводится по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Для нас большая честь принимать это значимое культурное событие. Мы будем благодарными слушателями и участниками фестиваля", - приводит пресс-служба слова губернатора области Игоря Рудени.

Событие было запланировано с 19 апреля по 9 мая, но из-за пандемии перенесено на более поздний срок.

Московский пасхальный фестиваль - крупнейший музыкальный форум России, организован в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году при поддержке президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.