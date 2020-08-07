Московская филармония откроется для зрителей концертом Мацуева

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) в пятницу дадут первый с середины марта концерт со зрителями в Зале им. Чайковского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"7 августа Московская филармония открывает двери Концертного зала имени П. И. Чайковского и возобновляет концерты с публикой. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более 50%", - сообщили в филармонии.

В первый вечер под управлением Валентина Урюпина прозвучит музыка величайших русских классиков: увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Возвращение живого звука

Концертную серию, которую в филармонии назвали "Август. Возвращение живого звука", продолжат солисты, оркестр и хор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев. 9 августа они приедут с первыми московскими гастролями после карантина, связанного с распространением коронавируса.

В августовской афише также выступление пианистов Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Андрея Гугнина, Екатерины Мечетиной, Александра Гиндина и Бориса Березовского, ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова, Квартета имени Давида Ойстраха, оркестра Московской филармонии и дирижера Юрия Симонова и других известных музыкантов. В Камерном зале Анна Тончева представит программу "Греция: мифы и музыка. От эпохи античной музыки до наших дней", а ансамбль солистов "Академия старинной музыки" под руководством Татьяны Гринденко сыграет сочинения мастеров барокко и опусы Владимира Мартынова при участии композитора.

Серия завершится двумя сольными концертами Мацуева 28 августа - в 18:00 и 21:00 мск. "Программа концерта покоряет широтой палитры: от теплой, доверительной лирики "Детских сцен" Шумана и "Размышления" П. И. Чайковского до головокружительной виртуозности Вариаций на тему Корелли Рахманинова и Трех фрагментов из музыки балета "Петрушка" Стравинского в авторской фортепианной транскрипции", - отметили организаторы.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.