В сибирском музее открылась самая крупная в России выставка советских военных игрушек

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Новосибирский государственный краеведческий музей, отмечающий в этом году свое 100-летие, представил самую крупную в России выставку детских военных игрушек, включающую около 200 экспонатов. Выставку под названием "Играли мальчики в войну" приурочили к Году памяти и славы, сообщил директор музея Андрей Шаповалов.

"Эта выставка советской военной игрушки. Там порядка 200 экспонатов, что является самой большой коллекцией в стране в этой области. Это большая коллекция того, что в такой массе никто никогда не представлял. Игрушки мы искали на чердаке, на даче, в различных загашниках, в том числе и в антикварных магазинах", - сказал Шаповалов.

Он пояснил, что в коллекцию попали игрушечные пистолеты, ружья, автоматы, пушки, щиты и мечи разных заводов-изготовителей, существовавших в советское время. Основной материал, из которых выполнили игрушки, это не дерево, как принято считать, а пластик и железо.

Новосибирский государственный краеведческий музей основали в 1920 году. Музейные фонды насчитывают более 200 тыс. экспонатов. Коллекция музея включает в себя, в частности, нумизматику, предметы быта коренных народов Сибири.