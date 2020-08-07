Приморский театр Горького готовит первый после пандемии спектакль к 28 августа

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Приморский краевой академический театр им. Максима Горького после пандемии покажет зрителю отложенный из-за противоэпидемических ограничений спектакль "Сны о войне", премьеру которого изначально планировалась приурочить к 75-летию Победы. Как рассказал ТАСС в пятницу художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, он вместе с артистами рассчитывает дать премьеру 28 августа.

"Мы, конечно, еще не пережили пандемию, она все еще продолжает нас угнетать. Несмотря на это, мы надеемся, что 28 и 29 августа нам позволят снова выйти на сцену со спектаклем-концертом "Сны о войне". Он, как и все остальные мероприятия, был перенесен с мая, и теперь мы хотим приурочить его к Дням мира на Тихом океане [отмечаются в дни окончания Второй мировой войны в начале сентября]. Сейчас мы репетируем его заново", - сказал Звеняцкий.

Он добавил, что благодаря субсидиям от правительства Приморского края театру удалось вернуть зрителям деньги за проданные билеты на отмененные весенние спектакли, а также платить сотрудникам заработную плату. Также из-за ограничений отменились гастроли в Санкт-Петербург и Минск.

"Параллельно со "Снами о войне" уже идут репетиции спектакля по роману Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита", который должен будет официально открыть театральный сезон. Кроме того, зрителя ждет биографическая постановка "Юл Бриннер" об этом знаменитом голливудском актере и нашем земляке", - рассказал худрук театра Горького.

В марте текущего года Министерство культуры РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции издало приказ о приостановке работы для посетителей всех подведомственных учреждений. Вскоре после этого, первые заболевшие коронавирусной инфекцией были обнаружены в Приморье, а все краевые учреждения культуры полностью закрыты для посетителей.