Анна Нетребко и Пласидо Доминго выступят в Большом театре в новом сезоне

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) объявил планы на новый, 245-й сезон, который откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос". Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Нынешняя ситуация с коронавирусом, к сожалению, не позволяет нам провести традиционный сбор труппы, где мы обычно объявляем планы сезона. Но они, эти планы, сформированы и доведены до коллектива электронным способом. Из разосланного сообщения до всех получателей доведено, что 245-й сезон откроется 6 сентября оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос". В спектакле будут участвовать Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, мощнейший состав оперных певцов Большого театра и приглашенных звезд", - сказал Урин.

По его словам, "Дона Карлоса" дадут также 8 и 10 сентября. "А вот балетная труппа откроет свой сезон спектаклем "Дон Кихот" 12 сентября. Это будет спектакль, посвященный врачам, деятельностью которых мы восхищаемся, гордимся, которые в этих тяжелейших условиях пандемии работали героически. Большой театр посчитал честью для себя пригласить медиков на один из лучших своих спектаклей", - продолжил гендиректор ГАБТ.

Он заметил, что в прошлом сезоне из-за пандемии не смог выступить в спектакле Большого театра "Травиата" выдающийся певец Пласидо Доминго. "Сейчас у нас есть договоренность о том, что Пласидо Доминго выступит на сцене Большого в новом сезоне. Планируется, что 21 октября он продирижирует оперой "Манон Леско", а 24 октября споет в гала-концерте, в котором примут участие его друзья, коллеги-певцы и оркестр Большого театра", - сказал Урин.

"Входить в сезон мы будем постепенно, аккуратно и будем делать все, чтобы коронавирус не помешал осуществлению наших творческих планов и встреч со зрителями", - подчеркнул гендиректор ГАБТ. Он обратил внимание на то, что зрители перед посещением Большого театра должны будут ознакомиться с опубликованными на сайте театра санитарными правилами, в которых обозначены и необходимость соблюдения социальной дистанции, и наличие защитных масок, и система продажи билетов. "Обо всем этом зрители должны быть осведомлены заранее, чтобы не возникало недоразумений при посещении театра", - предупредил Урин.

Сезон юбилеев

Генеральный директор ГАБТ сообщил, что первая половина сезона будет проходить под знаком 180-летия Петра Ильича Чайковского.

"Мы начнем сезон с большого фестиваля спектаклей и концертных программ, связанных с именем великого русского композитора", - сказал Урин. Он пояснил, что "этот фестиваль включит в себя показ лучших спектаклей Большого театра с музыкой Чайковского". "Я имею в виду и "Евгения Онегина", и "Лебединое озеро", и "Щелкунчик", и "Спящую красавицу", и "Иоланту", и балет "Онегин", - перечислил Урин, добавив, что программа включит также концерт Игоря Головатенко и Аллы Демидовой "Чайковский в письмах и романсах". "Фестиваль, посвященный юбилею Чайковского, будет полнейшим образом представлен в афише Большого театра до конца декабря", - уточнил Урин.

Высказался он и о других важных юбилеях. "Первым в этом списке значится танцовщик, хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев, чье 80-летие мы должны были отметить в апреле, но по причине коронавируса не смогли это сделать и перенесли на ноябрь, когда будут показаны балеты "Спартак", "Дон Кихот" и "Щелкунчик", в которых Васильев блистал как танцовцик, а также спектакль Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "И воссияет вечный свет" на музыку Моцарта, в котором Васильев выступил как режиссер, хореограф и сценограф.

Еще одной важной датой станет 95-летие со дня рождения Майи Плисецкой. В день ее рождения, 20 ноября, состоится гала-концерт, посвященный великой балерине", - поделился планами гендиректор ГАБТ.

Запланированные премьеры

Перечень запланированных премьер Урин начал с тех спектаклей, премьеры которых не состоялись в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса. "Это три одноактных балета трех молодых хореографов: Вячеслава Самодурова ("Танцемания" на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова ("Времена года" на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова ("Сделано в Большом" на музыку Анатолия Королева). Предполагается, что премьера этого проекта состоится 18 декабря на Новой сцене", - сообщил Урин.

Чуть раньше, 3 декабря, на Камерной сцене должна состояться еще одна перенесенная премьера - опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (режиссер Владислав Наставшев), добавил он.

"Следующей премьерой, намеченной уже на 25 февраля 2021 года на Исторической сцене, станет опера "Саломея" Рихарда Штрауса. Это будет совместная постановка с Нью-Йоркской Метрополитен-оперой, режиссер-постановщик спектакля Клаус Гут, дирижер - Туган Сохиев", - проинформировал Урин.

В дальнейшем списке премьер Большого значатся, в частности, музыкальная комедия Дмитрия Шостаковича "Москва - Черемушки" в постановке режиссера Ивана Поповски (Камерная сцена, 18 марта), балет на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера "Орландо" в постановке Кристиана Шпука (Новая сцена, 24 марта), опера Петра Чайковского "Мазепа" в постановке режиссера Евгения Писарева, за дирижерским пультом Туган Сохиев (Историческая сцена, 23 июня).

Финиширует сезон двумя премьерами - балетом "Чайка" на музыку Ильи Демуцкого, хореограф - Юрий Посохов, режиссер - Александр Молочников (Новая сцена, 1 июля) и оперой Георга Фридриха Генделя "Ариодант", где режиссером-постановщиком выступит Дэвид Олден, а дирижером - Джанлука Капуано (Новая сцена, 21 июля), рассказал генеральный директор Большого театра.