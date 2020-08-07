Москва и Петербург возглавили рейтинг самых читающих городов России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жители Москвы за последний год прочитали почти вдвое больше книг, чем жители Санкт-Петербурга. Наиболее популярным произведением у москвичей стал бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед". Об это свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MyBook.

"9 августа во всем мире отмечается Всемирный день книголюбов. К этой дате MyBook составил рейтинг самых читающих городов России и выяснил, житель какого региона прочел и прослушал больше всего электронных и аудиокниг за последний год. В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица. В Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге, который занял второе место. Тройку лидеров замыкает Краснодар", - рассказали ТАСС в сервисе со ссылкой на собственное исследование. Всего специалисты проанализировали более 800 тыс. профилей пользователей.

В десятку также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Наиболее популярной книгой у жителей столицы стал бестселлер Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" в аудиоверсии и электронном формате. Читатели Санкт-Петербурга отдали предпочтение электронной книге "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и аудиокниге "Все хреново" того же автора.

Среди художественной литературы жители разных городов выбирали "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, дебютный роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", "Мятную сказку" Александра Полярного.

"Самый главный книголюб, по версии MyBook, живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2 300 книг. Немного отстает от ангарчанина москвич, на его счету 2 057 произведений. На третьем месте оказался житель Казани с результатом в 1 487 книг", - отметили в сервисе.

Всего же за прошедший год пользователи сервиса прочли и прослушали более 9 млн произведений, среди них - около миллиона аудиокниг.