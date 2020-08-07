Фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил конкурсную программу

ТАСС, 7 августа. Более 30 картин вошли в основную программу фестиваля короткометражного кино "Короче", который в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фильмы прошлых лет, снятые при участии известных артистов, покажут в летнем кинотеатре в Калининграде в специальной программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"На участие в фестивале было подано более 1200 заявок со всей России и из 40 стран мира. В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все - премьеры, которые зритель сможет увидеть первым на фестивале. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза", - рассказали в пресс-службе.

Показы в этом году пройдут на платформе "КиноПоиск HD" с 17 по 23 августа. В программу вошли картины "Кое-что задаром" Алексея Талызина, "А где Матвей?" Олега Афонина, "Восстание!" Бена Хэнсфорда, "Взрослый" Анастасии Дробик и многие другие. Зрителей также ожидают live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри, которые состоятся с 21 по 23 августа.

Организаторы подготовили обширную внеконкурсную программу, в которую вошли, в частности, секции "Короче.LOVE", "Короче.Арт", "Короче.Чистая энергия". Мировые события найдут отражение в тематической секции "Короче.Изоляция". "Несмотря на то, что фестиваль в этом году проходит онлайн, на родине смотра - в Калининграде - пройдет несколько офлайн-показов на стадионе "Калининград" - там будет организован летний кинотеатр", - поделились в пресс-службе.

На открытии смотра в летнем кинотеатре 21 августа покажут лучшие фильмы прошлых лет в программе "Короче.Звезды", в том числе, короткометражку "Чипендейл" с Виктором Сухоруковым в главной роли, "Система работает" и "Время жить, время умирать" с Гошей Куценко, "Прощай, любимый" с Ксенией Раппопорт и Александром Цыпкиным и другие. Всего в секции 22 картины. Вручение картин и закрытие смотра также пройдут на стадионе и будут транслироваться в соцсетях.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.