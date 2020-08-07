Швыдкой: ограничение по массовости сцен в спектаклях будут критичны для ГАБТ и МАМТ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Критерии массовости сцен в театральных постановках потребуют пересмотра, так как внесут трудности в работу Большого театра России и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в пятницу спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"Сейчас ограничение по массовости на сцене - 70 человек. Думаю, для репетиционного периода это возможно, а дальше для Большого театра и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко могут возникнуть проблемы. Здесь надо будет поискать какую-то правильную форму", - сказал Швыдкой.

Худрук Театра мюзикла отметил, что театральное сообщество балансирует между безопасностью для артистов и зрителей и качеством спектаклей. "Наша задача - минимализировать риски с одной стороны, и дать возможность потребителю получить такой же качественный продукт на сцене, как был до пандемии. Мы не можем халтурить, мы не можем сокращать спектакли", - заметил он.

На сегодняшний день выстроен продуктивный диалог между деятелями культуры и Роспотребнадзором, уверен Швыдкой. "Благодаря очень хорошему диалогу деятелей культуры, Департамента культуры Москвы, Министерства культуры с Роспотребнадзором мы пришли к оптимальному консенсусу. То, что сегодня нам разрешено, позволяет работать. Дальше будут как-то раздвигаться рамки. <...> Но нам важно сделать все, чтобы не были закрыты театры", - подчеркнул он.

Накануне министр культуры Ольга Любимова сообщила журналистам, что ведомство совместно с Роспотребнадзором уточнит рекомендации по возобновлению работы театров в 20-х числах августа, в том числе определит критерии массовости сцен для музыкальных театров.