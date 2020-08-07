К 125-летию Фаины Раневской планируют снять сериал о ее судьбе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сериал о драматической судьбе советской актрисы Фаины Раневской снимет режиссер Дмитрий Петрунь к 125-летию со дня ее рождения. Об этом создатели проекта рассказали на питчинге в Минкультуры.

"Мы шесть лет писали сценарий, потому что ответственность очень большая, не только перед Фаиной Раневской, но и перед армией почитателей таланта. Сейчас в наших руках очень хороший сценарий", - сказал генпродюсер компанияи Star Media Влад Ряшин на видеообращении.

В 2021 году исполняется 125 лет со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Она сыграла в таких фильмах, как "Подкидыш", "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", "Золушка" и других.

Продюсер Андрей Тартаков рассказал, что идея проекта родилась еще восемь лет назад, но за годы претерпела изменения. Зрители увидят драматическую историю жизни Фаины Фельдман (настоящее имя Раневской), которая "мечтала играть в театре и быть счастливой женщиной, но не получилось". "Это попытка исследовать судьбу великой женщины", - отметил он. Проект будет состоять из восьми серий.

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