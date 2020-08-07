В Петербурге открылась уличная выставка рисунков Тулуза-Лотрека о цирке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная малоизвестному альбому факсимильных рисунков "Au Cirque" ("В цирке") французского художника Анри де Тулуз-Лотрека, открылась в пятницу перед зданием Большого Санкт-Петербургского цирка, передает корреспондент ТАСС.

"Нам важно отметить день рождения Музея циркового искусства, которое состоится 8 августа. В этот раз в такой сложной обстановке, не только в нашем городе, но и в мире, мы решили кусочек музея вынести на улицу, потому что мы сейчас не имеем возможности принимать наших посетителей. Мы специально подготовили копии факсимильных рисунков Тулуза-Лотрека, у нас в фондах есть совершенно уникальный альбом 1905 года, где представлена серия "Цирк", - рассказала журналистам на открытии выставки заведующая Музеем циркового искусства Большого Санкт-Петербургского цирка Екатерина Шаина.

Альбом "В цирке" был издан в Париже в 1905 году уже после смерти Анри де Тулуз-Лотрека и включил в себя 22 рисунка. Всего было выпущено 200 нумерованных экземпляров альбома, а №29 был приобретен "Музеем циркового искусства" в 1930 году. В предисловии, которое попросил написать искусствоведа Александра Арсена сам художник, тот отмечал, что самое удивительное в этих листах то, что они исполнены Анри де Тулуз-Лотреком по памяти без использования каких-либо вспомогательных материалов. На выставке, которая пройдет до понедельника, представлено 18 работ из альбома.

"Музей циркового искусства" в Санкт-Петербургском государственном цирке основан 8 августа 1928 года. Сюда на протяжении многих лет приносили и приносят материалы, рассказывающие о творчестве цирковых деятелей. Собрание в Санкт-Петербургском цирке до сих пор остается единственным в России, отражающим материал по цирковому наследию всего мира, а музей - единственным, ведущим в этой области одновременно научно-исследовательскую, издательскую и экскурсионную деятельность.