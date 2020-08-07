В РГДБ появится кафедра детской литературы и методики продвижения чтения Института Пушкина

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Базовая кафедра детской литературы и методики продвижения чтения Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина откроется в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) 1 сентября 2020 года, сообщили в пятницу в пресс-службе библиотеки.

"Создание кафедры детской литературы и методики продвижения чтения Института Пушкина в крупнейшем российском научно-методическом и исследовательском центре по библиотечной работе с детьми и развитию детского чтения поможет восполнить нехватку квалифицированных молодых специалистов в области детской литературы", - рассказала пресс-службе заслуженный работник культуры РФ, директор РГДБ Мария Веденяпина.

Кафедру детской литературы и методики продвижения чтения в библиотеке возглавит кандидат филологических наук, доцент Института Пушкина Елена Петривняя. Специалисты РГДБ будут вести практические занятия по дисциплине "Детская литература" для студентов третьего курса. Первокурсники смогут пройти в библиотеке учебную практику. Студенты филологического факультета, интересующиеся детской литературой, получат возможность вести научные исследования.

В дальнейшем круг совместных проектов РГДБ и Института Пушкина планируется расширить, в том числе за счет просветительских проектов. Так, например, в библиотеке будет организована постоянно действующая просветительская площадка для открытых лекций, мастер-классов, литературных гостиных, встреч с писателями, критиками и литературоведов.