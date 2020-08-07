В США на 2021 год намечено проведение американской версии "Евровидения"

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Американская версия песенного конкурса "Евровидение" - American Song Contest - пройдет в 2021 году в США. Об этом сообщил в пятницу в Женеве Европейский вещательный союз (ЕВС).

"Согласно нынешним задумкам, в американской версии American Song Contest лицом к лицу сойдутся артисты, представляющие разные штаты", - говорится в сообщении союза. После отборочных этапов пройдут полуфиналы, а завершится состязание "большим финалом".

Как заявил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Мартин Остердаль, всемирная популярность этого фестиваля, опирающегося на свою 65-летнюю историю, "все еще растет". Настало время провести подобное представление в Америке, отметил он, подчеркнув, что "любовь к музыке универсальна", и она "может преодолевать границы и объединять людей".

По данным ЕВС, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная этому конкурсу. Речь идет о консультирующей группе профессионалов музыки, базирующейся в США. Члены академии сформируют жюри из артистов и видных представителей музыкальной индустрии. Это жюри вместе с аудиторией в регионах будет отбирать талантливых исполнителей из 50 штатов для участия в конкурсе. Могут быть отобраны как сольные исполнители и дуэты, так и музыкальные группы до шести человек.

Ранее было объявлено, что финал конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме (Нидерланды) состоится 22 мая. Что касается американской версии конкурса, то точная дата ее проведения пока не известна. Как указали в ЕВС, American Song Contest пройдет в 2021 году, "по прошествии месяцев" после конкурса в Роттердаме, в "отпускной сезон".