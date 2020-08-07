Выставка к 110-летию со дня рождения фотокорра ТАСС Наума Грановского пройдет в Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Выставка "Москва Наума Грановского 1920-1980", приуроченная к 110-летию со дня рождения фотографа Наума Грановского, более 40 лет проработавшего в ТАСС, откроется в Центре фотографии им. братьев Люмьер 4 сентября. Она объединит более 100 работ мастера, сообщает пресс-служба центра в пятницу.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер совместно с фондом Still Art представляет юбилейную выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Открытие юбилейной выставки, а также издание новой монографии автора "Наум Грановский 1920-1980" и запуск сайта фонда Наума Грановского станут подарком москвичам от Центра фотографии и фонда Still Art ко Дню города", - говорится в сообщении.

Грановский проработал в ТАСС в общей сложности более 40 лет. В конце 1920-х годов приехал в Москву "с одной плетеной корзиной в руке", как он вспоминал позднее. На бирже труда добился направления в "Пресс-клише ТАСС", работал учеником печатника, а затем стал фотокорреспондентом. Современники называли Грановского фотолетописцем Москвы, которая была его главной темой и любовью. Он снимал не только новые городские районы, но и деревни, вкрапленные в городские кварталы, пустыри, как будто догадываясь, что со временем здесь тоже возведут новые здания.

Выставка объединит более 100 работ - как знаменитые фотографии старой Москвы 20-х годов и сталинского периода, так и менее известные, созданные Грановским в эпоху советского модернизма. Посетители смогут увидеть, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении 60 лет. Экспозиция будет представлена в двух залах: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи Люмьер, вторая - из ранее не демонстрировавшихся фотографий эпохи архитектуры советского модернизма.

В день открытия выставки будет представлена новая полная монография "Наум Грановский 1920-1980", которая покажет, как менялся облик Москвы от 1920-х к 1980-м годам. Альбом состоит из 250 работ автора.

В пресс-службе добавляют, что в ходе регионального просветительского проекта планирует показ выставки "Москва Наума Грановского 1920-1980" в разных городах России в 2020-2021 годы.