Мацуев дал первый концерт в Московской филармонии после снятия ограничений

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев в пятницу первым выступил в Концертном зале им. Чайковского в Москве после разрешения мероприятий со зрителями. Солист Московской филармонии не скрывал радости от встречи с публикой, пусть и в заполненном лишь наполовину, согласно требованиям мэрии, зале.

"У меня все кипит сейчас внутри", - признался музыкант журналистам перед выходом на сцену. "Когда я сейчас проходил у служебного входа, спекулянт предложил билет на мой концерт. Я понял, что жизнь налаживается", - пошутил он.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, посетившая событие, отметила, что это показатель того, что публика стремится в залы. "Когда ищут или предлагают билет у зданий наших учреждений культуры, мы понимаем, что всех желающих зал вместить сейчас не может. И мы сохраняем и будем продолжать традицию трансляций концертов на нашем портале "Культура.РФ", - добавила она.

Для этого вечера Мацуев выбрал Третий концерт Сергея Рахманинова. "Это лейтмотив всей моей жизни, я его играю с 14 лет практически по всему миру. Кто-то сосчитал, что в нем 55 тыс. нот", - заметил музыкант. В программе прозвучала также увертюра-фантазия для симфонического оркестра Петра Чайковского "Ромео и Джульетта".

Мацуев выступил с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром - коллективом, созданным на базе филармонии в 2018 году. За дирижерский пульт встал Валентин Урюпин. "Оркестр сидит с соблюдением социальной дистанции, - подчеркнул генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов. - Мы хотим совместить и музыку, и безопасность. Жизнь показала, что это возможно".

Зрители, которые были не менее рады встрече и не хотели отпускать артистов со сцены, также выступили за безопасность: люди пришли в масках и старались соблюдать дистанцию при входе в зал, следуя разметке. "Сейчас решения принимаются, с одной стороны, между Министерством культуры и профессиональным сообществом, с другой - совместно с регионом. В регионах разная эпидемиологическая обстановка. Мы получили информацию, что в Москве есть возможность возобновить мероприятия со зрителями, и вот сегодня двери Московской филармонии снова открыты", - пояснила Любимова. Она напомнила, что от зрителей, пришедших вместе, семьей, никто не требует соблюдения дистанции.

Возвращение живого звука

Концертную серию филармонии, которая получила название "Возвращение живого звука" 9 августа продолжат Валерий Гергиев и артисты Мариинского театра. В августовской афише также выступление пианистов Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Андрея Гугнина, Екатерины Мечетиной, Александра Гиндина и Бориса Березовского, ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова, Квартета имени Давида Ойстраха, оркестра Московской филармонии и дирижера Юрия Симонова и других известных музыкантов.

28 августа Мацуев вновь выйдет на сцену Зала им. Чайковского, причем дважды - в 18:00 и 21:00 мск. "Мы с Московской филармонией придумали формат, который, не исключено, в ближайшее время будет во многих странах Европы: два сольных концерта с одинаковой программой, чтобы по итогам получился полный зал", - рассказал пианист. "Это подвижничество", - заметила министр культуры.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.